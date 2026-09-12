В Финляндии раскрыли подробности об отмене запрета на размещение ЯО

Финляндия после изменения законодательства о ядерном оружии сняла с себя юридическую ответственность за транзит такого вооружения другими странами НАТО через свою территорию.
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