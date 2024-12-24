К границе России приблизился американский дрон, наводящий ракеты ATACMS

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Американский разведывательный беспилотник Global Hawk в понедельник осуществил полет над семью странами, приблизившись к российской границе, сообщает радиостанция RMF FM.
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