Юрист Матюшенков: за регулярный побег животного владельцу грозит штраф

Побег питомца из квартиры или дома не всегда означает автоматическую ответственность для хозяина. Но в ряде случаев это расценивается как нарушение правил содержания животных.
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