Донбасс Сегодня

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«Кешет»: у Ганца был шанс стать премьер-министром Израиля еще вчера

«Кешет»: у Ганца был шанс стать премьер-министром Израиля еще вчера

Премьер-министр и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу пытался до последнего момента противостоять созданию левой правящей коалиции Беннета-Лапида, о чем свидетельствуют его попытки «выбить» из ее рядов «слабое звено» — партию «Кахоль-лаван».

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