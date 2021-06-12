«Кешет»: у Ганца был шанс стать премьер-министром Израиля еще вчера

Премьер-министр и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу пытался до последнего момента противостоять созданию левой правящей коалиции Беннета-Лапида, о чем свидетельствуют его попытки «выбить» из ее рядов «слабое звено» — партию «Кахоль-лаван».