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The Hill: Зеленский начал увольнять чиновников из-за стремления вступить в ЕС и НАТО

The Hill: Зеленский начал увольнять чиновников из-за стремления вступить в ЕС и НАТО

Ситуация с массовым увольнением высокопоставленных чиновников на Украине связана со стремлением Киева стать частью НАТО и Евросоюза, сказано в статье издания The Hill.

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