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Спорт Уик-Энд

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Овечкин ответил Фетисову про отношение «там, на острие» к российским хоккеистам и провокации

Овечкин ответил Фетисову про отношение «там, на острие» к российским хоккеистам и провокации

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, как и все российские игроки, выступающие за рубежом, в силу понятных причин не часто высказывается на политические темы, но в интервью обладателю всех мыслимых титулов в мировом хоккее Вячеславу Фетисову он не стал уклоняться от острых вопросов.

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