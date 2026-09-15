Овечкин ответил Фетисову про отношение «там, на острие» к российским хоккеистам и провокации

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, как и все российские игроки, выступающие за рубежом, в силу понятных причин не часто высказывается на политические темы, но в интервью обладателю всех мыслимых титулов в мировом хоккее Вячеславу Фетисову он не стал уклоняться от острых вопросов.