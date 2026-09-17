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Царьград

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Руслан Исаев раскрыл, как алкоголь меняет работу мозга

Руслан Исаев раскрыл, как алкоголь меняет работу мозга

Врач-психиатр Руслан Исаев рассказал о вреде алкоголя на мозг. При длительном употреблении алкоголя происходит нейротоксическое воздействие, приводящее к изменениям в структурах мозга, что сказывается на памяти и поведении.

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