Удары России выводят Украину из клуба индустриальных стран

В ходе массированного удара по Украине вновь была поражена «Запорожсталь» – один из крупнейших металлургических комбинатов страны, полностью остановивший работу после предыдущих атак.
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