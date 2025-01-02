Налёт на лавку Гордона: крупнейшее ограбление в истории России

Следы этой знаменитой кражи питерского ювелирного магазина Владимира Гордона, случившейся в 1908 году, привели в сыщиков в Одессу и Севастополь, а отыскать остальные драгоценности удалось только в Турции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии