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Состоялась премьера робототехнического комплекса «Каракал»

Состоялась премьера робототехнического комплекса «Каракал»

«Каракал». Фото: НПО «Высокоточные комплексы» В рамках выставки «Армия-2024» специалистами «Высокоточных комплексов» был впервые показан образец робототехнического шасси «Каракал», которое относится к легкому классу подобной техники.

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