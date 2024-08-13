Состоялась премьера робототехнического комплекса «Каракал»

«Каракал». Фото: НПО «Высокоточные комплексы» В рамках выставки «Армия-2024» специалистами «Высокоточных комплексов» был впервые показан образец робототехнического шасси «Каракал», которое относится к легкому классу подобной техники.
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