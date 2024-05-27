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Владимирские новости

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В Коврове задержали организаторов подпольного игрового бизнеса

В Коврове задержали организаторов подпольного игрового бизнеса

Во Владимирской области развернули подпольный игровой бизнес. Несколько лет назад правоохранители пресекли преступную деятельность и изъяли игровое оборудование, однако это не помешало злоумышленникам вновь открыть игорный зал.

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