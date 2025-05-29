Темнокожая сестра милосердия пришла проводить в колонию жителя Новосибирска

Сегодня, 29 мая, Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор Виктору Заворина, который обвинялся в причинении вреда своему родному брату — в ночь на 12 января между родственниками произошел словесный конфликт.
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