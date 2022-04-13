В Тульской области молодой человек привлечен к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ

10 апреля 2022 года на парковке одного из торговых центров города Тулы, 24-летний молодой человек совершил действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, облив кетчупом автомобиль, на котором была размещена надпись в поддержку военнослужащих Российской Федерации.