В Тульской области молодой человек привлечен к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ

10 апреля 2022 года на парковке одного из торговых центров города Тулы, 24-летний молодой человек совершил действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, облив кетчупом автомобиль, на котором была размещена надпись в поддержку военнослужащих Российской Федерации.
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