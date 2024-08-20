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Геймеры потратили на внутриигровые покупки 20 млрд рублей за месяц

Геймеры потратили на внутриигровые покупки 20 млрд рублей за месяц

Внутриигровые покупки геймеров стали фактически превышать траты на игры — только в июле пользователи задонатили 20,4 млрд рублей, сообщили «Известиям» аналитики онлайн-школы в сфере геймдева (разработки игр) и компьютерной графики XYZ.

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