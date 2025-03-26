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«Богатый и глупый лох»: выясняется, за кого Зеленский держит Трампа

«Богатый и глупый лох»: выясняется, за кого Зеленский держит Трампа

БлокнотРУ Владимир Зеленский снова почувствовал уверенность в себе. И он, и другие украинские политики все активнее критикуют администрацию Дональда Трампа.

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Комментарии
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виталий панов
США пошли на уступки Украине. «Администрация Трампа полностью ему восстановила военное снабжение и наведение ракет.И о каком перемирии может идти речь?Путин,погоди 30 суток не разрушай энергетику Украины,а мы пока нацистам поможем чем можем! Зеля же обещал Трампу месторождения редкоземельных металлов передать в обмен на поставку ему ракет, боеприпасов и разведданных!
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2 час.
Леонид Руси
Интересно как отреагирует Трамп на оскорбления Зе? Если нет, то авторитет Трампа упадёт...
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1 час.
Evgenija Palette
Что-то в этом есть. Зайчик у него в башке бегает. Это точно. Но не он первый, не он последний... И, ЕСЛИ ОН НЕ ПРОЯВИТ СЕЙЧАС ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ТВЕРДОСТЬ, то всякое мелкое жидовское ничтожество, вместе с кагалом, зададут  камертоном тон двойственного восприятия... А это - очень опасно для  личности такого масштаба...
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47 мин.
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