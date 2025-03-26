«Богатый и глупый лох»: выясняется, за кого Зеленский держит Трампа

США пошли на уступки Украине. «Администрация Трампа полностью ему восстановила военное снабжение и наведение ракет.И о каком перемирии может идти речь?Путин,погоди 30 суток не разрушай энергетику Украины,а мы пока нацистам поможем чем можем! Зеля же обещал Трампу месторождения редкоземельных металлов передать в обмен на поставку ему ракет, боеприпасов и разведданных!

Evgenija Palette

Что-то в этом есть. Зайчик у него в башке бегает. Это точно. Но не он первый, не он последний... И, ЕСЛИ ОН НЕ ПРОЯВИТ СЕЙЧАС ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ТВЕРДОСТЬ, то всякое мелкое жидовское ничтожество, вместе с кагалом, зададут камертоном тон двойственного восприятия... А это - очень опасно для личности такого масштаба...