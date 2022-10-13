ТЭС вместо мостов: как будет зимовать Украина

О необходимости уничтожения мостов через Днепр не говорил, наверное, только самый ленивый. Идея на самом деле выглядит хорошо – разделить Украину на две части непреодолимой водной артерией.
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