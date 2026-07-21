EA предсказала победителя ЧМ по футболу, Game Pass обесценивает игры, Ubisoft готовит переиздания…

EA Sports пятый раз подряд верно предсказала победителя чемпионата мира по футболу; по сообщениям СМИ, многие боссы студий XBOX считают, что Game Pass обесценивает игры; по слухам, Ubisoft скоро выпустит полные издания Ghost Recon Wildlands и Watch Dogs: Legion; разработчики подтвердили, что The Blood of Dawnwalker выйдет без Denuvo; события фильма по Call of Duty развернутся в подсерии Modern Warfare; в IO Interactive рассказали, что 007 .