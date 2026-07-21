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EA предсказала победителя ЧМ по футболу, Game Pass обесценивает игры, Ubisoft готовит переиздания…

EA предсказала победителя ЧМ по футболу, Game Pass обесценивает игры, Ubisoft готовит переиздания…

EA Sports пятый раз подряд верно предсказала победителя чемпионата мира по футболу; по сообщениям СМИ, многие боссы студий XBOX считают, что Game Pass обесценивает игры; по слухам, Ubisoft скоро выпустит полные издания Ghost Recon Wildlands и Watch Dogs: Legion; разработчики подтвердили, что The Blood of Dawnwalker выйдет без Denuvo; события фильма по Call of Duty развернутся в подсерии Modern Warfare; в IO Interactive рассказали, что 007 .

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