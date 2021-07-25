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Финансист рассказал, когда лучше покупать валюту перед поездкой в отпуск

Финансист рассказал, когда лучше покупать валюту перед поездкой в отпуск

Покупать валюту стоит только в том случае, если человек грамотно ведет семейный бюджет. В такой ситуации вопрос инвестиции средств в зарубежную валюту перед отпуском не будет важным, сообщил агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Алексей Коренев.

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