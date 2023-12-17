Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ученые разработали новый способ изучения дна арктического моря

Ученые разработали новый способ изучения дна арктического моря

Американские исследователи из Национальной лаборатории Сандиа (SNL) превратили лежащий на дне у берегов Аляски оптоволоконный кабель в сенсор для изучения состояния вечной мерзлоты и структуры арктического дна.

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