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Слуцкий предложил присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова

Слуцкий предложил присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присвоить Северному морскому пути имя полярного исследователя, Героя СССР и России Артура Чилингарова, скончавшегося 1 июня.

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