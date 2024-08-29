В США покупают бункеры, чтобы спастись

Американцы опасаются вооруженных конфликтов, новых пандемий, гражданской войны и ядерной катастрофы, поэтому стараются приобрети убежища – частные бункеры, сообщает телекомпания Fox News со ссылкой на директора компании производителя бункеров Atlas Survival Shelters Рона Хаббарда .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии