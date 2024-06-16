Стильные стрижки, которые не требуют укладки и позволяют выглядеть ухоженно Алёна ЮрьеваВ наше время, когда каждая минута на вес золота, женщины всё чаще ищут прически, которые не требуют длительной укладки.
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