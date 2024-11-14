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«Русагротранс»: Квота на вывоз зерна из РФ может упасть до 9-10 млн тонн

«Русагротранс»: Квота на вывоз зерна из РФ может упасть до 9-10 млн тонн

Глава аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский заявил, что в первой половине 2025 года экспортная квота на вывоз российского зерна может упасть в три раза по сравнению с 2024 годом, сократившись до 9-10 миллионов тонн.

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