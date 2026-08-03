Агентство Roc Nation Sports выступило с заявлением в защиту Винисиуса, Диоманда и Эндрика

Агентство Roc Nation Sports International, представляющее интересы футболистов Винисиуса Жуниора, Яна Диоманда и Эндрика, выступило с официальным заявлением, в котором осудило распространение недостоверных новостей о переходах своих клиентов.
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