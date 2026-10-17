Украинский лидер Владимир Зеленский во время личной встречи отметил, что для Киева стало бы "большой помощью" разрешение на транспортировку кукурузы в Западную Европу по железной дороге, в опломбированных вагонах, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.