Украинский лидер Владимир Зеленский во время личной встречи отметил, что для Киева стало бы "большой помощью" разрешение на транспортировку кукурузы в Западную Европу по железной дороге, в опломбированных вагонах, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
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