«Эконаследие» из Казани вышло в финал детского экологического форума

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ Команда «Эконаследие» из Центра детского творчества «Танкодром» Казани вышла в финал IV Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ).
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