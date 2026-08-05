НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

112 подписчиков

«Эконаследие» из Казани вышло в финал детского экологического форума

«Эконаследие» из Казани вышло в финал детского экологического форума

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ Команда «Эконаследие» из Центра детского творчества «Танкодром» Казани вышла в финал IV Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии