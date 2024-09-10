Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков проинформировал о том, что политик не станет посещать мероприятия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций из-за того, что в текущий момент Соединённые Штаты Америки не являются благоприятным местом для поездок.
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