Rocket Lab заключила контракт на запуск четырёх спутников для японской компании iQPS

Компания Rocket Lab USA, поставщик услуг по запуску космических аппаратов и космических систем, заключила многозапусковый контракт с японской компанией Institute for Q-shu Pioneers of Space (iQPS), специализирующейся на получении изображений Земли из космоса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии