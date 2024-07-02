«Вот появится у вас своя квартира, не отвертитесь: будем праздники праздновать у вас!» – смеется родня— Да я к этим домашним застольям не привыкла, и терпеть их не могу, – рассказывает двадцатишестилетняя Ева.
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