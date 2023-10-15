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Первый тренер Миранчука: «У меня боль в душе: талант Алексея недооценивают в Италии. В «Локо» он вел бы весь корабль вперед»

Первый тренер Миранчука: «У меня боль в душе: талант Алексея недооценивают в Италии. В «Локо» он вел бы весь корабль вперед»

«Локомотиву» не хватает братьев Миранчуков. Команда играет нестабильно, и если был Алексей, стало совсем бы по-другому.

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