ЦПВС: террористы готовят атаки на пункты размещения российских и сирийских войск

Члены террористических группировок в Идлибской зоне деэскалации в Сирии готовятся совершить атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальнего радиуса действия, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.