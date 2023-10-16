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ЦПВС: террористы готовят атаки на пункты размещения российских и сирийских войск

ЦПВС: террористы готовят атаки на пункты размещения российских и сирийских войск

Члены террористических группировок в Идлибской зоне деэскалации в Сирии готовятся совершить атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальнего радиуса действия, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

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