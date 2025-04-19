"Киев готовит кровавую провокацию на Пасху": Украина задумала устроить теракты, чтобы подставить русских

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Комментарии
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Регина Толстоброва
И устроят. для них ничего  святого нет.
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11 час.
SM
Svetlana Malovik
Да наступит день, когда эти упыри будут наказаны своим же народом, который они планомерно утилизируют!
Ответить
2 час.
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