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Если вам постоянно жарко или холодно, возможно, пришло время проверить щитовидную железу.

Если вам постоянно жарко или холодно, возможно, пришло время проверить щитовидную железу.

Если вам постоянно жарко или холодно, возможно, пришло время проверить щитовидную железу. Максим МорозовНам постоянно то жарко, то холодно, нас не устраивает качество наших волос и ногтей, мы чувствуем себя психически больными без видимых причин.

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