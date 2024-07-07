Если вам постоянно жарко или холодно, возможно, пришло время проверить щитовидную железу. Максим МорозовНам постоянно то жарко, то холодно, нас не устраивает качество наших волос и ногтей, мы чувствуем себя психически больными без видимых причин.
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