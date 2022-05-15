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SpaceX вывела на орбиту 53 спутника Starlink. Второй раз за сутки

SpaceX вывела на орбиту 53 спутника Starlink. Второй раз за сутки

Вчера SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту 53 спутника Starlink, а сегодня стартовавшая со стартовой площадки LC-40 мыса Канаверал (штат Флорида) ракета Falcon 9 отправила на орбиту очередную группу спутников Starlink в количестве все тех же 53 штук.

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