SpaceX вывела на орбиту 53 спутника Starlink. Второй раз за сутки

Вчера SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту 53 спутника Starlink, а сегодня стартовавшая со стартовой площадки LC-40 мыса Канаверал (штат Флорида) ракета Falcon 9 отправила на орбиту очередную группу спутников Starlink в количестве все тех же 53 штук.
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