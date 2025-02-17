🚜 В Ялте ведётся круглосуточная работа по очистке города от снега Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, реагентов для обработки улиц Ялты достаточно.
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🚜 В Ялте ведётся круглосуточная работа по очистке города от снега Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, реагентов для обработки улиц Ялты достаточно.