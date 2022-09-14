Окский заповедник приглашает в «Путешествие по сказочным местам Мещеры»

В Визит-центре Окского заповедника открылась выставка «Путешествие по сказочным местам Мещеры» Выставка фоторабот Михаила Александровича Корнева посвящена 130-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Константина Георгиевича Паустовского.