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Окский заповедник приглашает в «Путешествие по сказочным местам Мещеры»

Окский заповедник приглашает в «Путешествие по сказочным местам Мещеры»

В Визит-центре Окского заповедника открылась выставка «Путешествие по сказочным местам Мещеры» Выставка фоторабот Михаила Александровича Корнева посвящена 130-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Константина Георгиевича Паустовского.

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