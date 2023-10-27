Планета проживёт без России, но рухнет без Евросоюза – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является «ярым сторонником» сохранения Евросоюза. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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