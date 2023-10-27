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Планета проживёт без России, но рухнет без Евросоюза – Лукашенко

Планета проживёт без России, но рухнет без Евросоюза – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является «ярым сторонником» сохранения Евросоюза. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ап
анатолий панов
Россия проживет и без Белорусии и Еврокурятника, вот только проживет ли Белоруссия без РФ большой вопрос.
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3 д.
Николай Гулевич
Дождется прихода правительства в изгнании. Вот только как ТЯО?
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3 д.
Lora Некрасова
Просто не верю, что Лукашенко такое изрёк. Может, это фейк?
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3 д.

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