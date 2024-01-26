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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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United Rugby Championship. 9-й тур. «Буллс» встретятся с «Лайонс»

United Rugby Championship 9-й тур Буллс – Лайонс – 16.00 мск   Турнирное положение: Лейнстер – 34 очка (9 игр), Бенеттон – 32 (9), Глазго – 31 (9), Ольстер – 28 (9), Эдинбург – 26 (9), Буллс – 26 (8), Стормерс – 26 (9), Оспрейс – 25 (9), Коннахт – 24 (9), Манстер – 24 (9), Лайонс – 23 (8), Кардифф Блюз – 21 (9), Скарлетс – 12 (9), Дзебре – 12 (9), Дрэгонс – 10 (9), Шаркс – 9 (9).

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