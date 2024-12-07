Во Франции "левые" отказались от переговоров с Макроном о новом правительстве

Левая французская партия "Непокорившаяся Франция" отказалась от участия в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном по формированию нового правительства страны, заявил секретарь партии Мануэль Бомпар.
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