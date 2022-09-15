В Заполярье военнослужащие дальней авиации провели практические показные занятия для юнармейцев

В Заполярье военнослужащие дальней авиации провели практические показные занятия для юнармейцев

Совместными усилиями был подготовлен и оборудован временный полевой лагерь, применялись способы добывания воды и пищи, также были проведены занятия по маскировке пребывания.

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