Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cergei efremow
    Такое честное лицо и такие ужасные обвинения,да,я не Ламброзо.В ХМАО будут суди...
  • cergei efremow
    Даешь! Каждому ученику по школе! А раньше в три смены учились и неглупые люди выросли.Властям Тюменской...
  • Александр Голованов
    Как ей (смертности) не быть, если в той же Ялте скорая едет на вызов более 6 часов. 29 июня в 14 с минутами вызвал ск...Количество пенсио...

Бастрыкин отреагировал на жалобу следователя ХМАО на руководство: проверка будет проведена как по обращению, так и в отношении самого силовика

Бастрыкин отреагировал на жалобу следователя ХМАО на руководство: проверка будет проведена как по обращению, так и в отношении самого силовика

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в связи с жалобой следователя первого отдела по особо важным делам следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу на действия ряда руководителей следственных подразделений региона.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх