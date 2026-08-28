Какой подарок вручили Гоголю за «Мертвые души» в Риме

В биографии Гоголя римские годы — самые счастливые и самые мифологизированные. Про писателя, создавшего главную книгу о России на виа Систина, рассказывают многое: как он читал главы русским художникам, как его чествовала русская колония, какие дары он получил за свою поэму.
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