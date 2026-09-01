Подтверждено участие студентов военных кафедр и курсантов в боевых бригадах ВСУ.Студентов военных кафедр и курсантов бросили в бой – их заметили в боевых бригадах ВСУ на сумском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Событие, которое ...
- Депутат Госдумы п...
- Силы мира Тыграя:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым