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Царьград

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Студентов военных кафедр и курсантов отправляют в боевые бригады ВСУ

Студентов военных кафедр и курсантов отправляют в боевые бригады ВСУ

Подтверждено участие студентов военных кафедр и курсантов в боевых бригадах ВСУ.Студентов военных кафедр и курсантов бросили в бой – их заметили в боевых бригадах ВСУ на сумском направлении.

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