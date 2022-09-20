The Times предрекла миру глобальный продовольственный кризис из-за отказа от нефти РФ

Отказ от российской нефти сулит миру масштабный продовольственный кризис, пишет The Times. Так, эксперты банка международных расчетов (БМР) считают, что эмбарго на черное золото РФ может привести к широкому использованию зерна в качестве биотоплива.
Отказ от российской нефти сулит миру масштабный продовольственный кризис, пишет The Times. Так, эксперты банка международных расчетов (БМР) считают, что эмбарго на черное золото РФ может привести к широкому использованию зерна в качестве биотоплива.
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