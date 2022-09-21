Жизнь после референдума. Юридические последствия и новые кадры в Донбассе

После сообщения о проведении референдумов в республиках Донбасса и Херсонской и Запорожской областях о проведении референдумов о присоединении к Российской федерации, все стали обсуждать политические и военные последствия.
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