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Цены на газ в США и Европе скорректировались вниз

Цены на газ в США и Европе скорректировались вниз

Цена на газ в США упала до 3 USD/млн BTU, в Европе скорректировалась до 880 USD/1000 м³. Ключевые бенчмарки — Henry Hub и TTF Gas — отражают разные механизмы ценообразования на рынке природного газа.

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