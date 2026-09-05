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Царьград

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Семья "приезжих" поставила сотрудницу новосибирского ТЦ на колени: Русские требуют наказания

Семья "приезжих" поставила сотрудницу новосибирского ТЦ на колени: Русские требуют наказания

Инцидент в новосибирском ТЦ "Континент" вызвал бурную реакцию в соцсетях. Сотрудница детской комнаты попыталась вернуть забытый пакет посетительницам, но в ответ была избита.

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