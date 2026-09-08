Минпросвещения запускает телефон доверия для школьников

Министерство просвещения России запускает телефон доверия для школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на II Всероссийском съезде родительских комитетов.
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