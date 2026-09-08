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Минпросвещения запускает телефон доверия для школьников

Минпросвещения запускает телефон доверия для школьников

Министерство просвещения России запускает телефон доверия для школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на II Всероссийском съезде родительских комитетов.

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