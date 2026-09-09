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Газета.ру

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Нарышкин: Москва получила приглашение в США в ходе визита в Москву Рэтклиффа

Нарышкин: Москва получила приглашение в США в ходе визита в Москву Рэтклиффа

Москва получила приглашение во время визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву.

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