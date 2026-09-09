Нарышкин: Москва получила приглашение в США в ходе визита в Москву Рэтклиффа

Москва получила приглашение во время визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ "Сиб.фм": в Новос...
- АА Взрыв произошел н...
- Российский боец Л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым