Ушаков ответил, встретится ли Путин с Асадом

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил журналистам, что российский президент Владимир Путин планирует встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, недавно столкнувшимся со свержением своего режима.
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